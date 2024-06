Ils polissent un pick-up Tesla Cybertruck au point d'en faire un miroir sur roues

Le pick-up survolté Tesla Cybertruck est loin de passer inaperçu avec son design très géométrique. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin sans nécessairement installer des gros pare-chocs et des jantes au diamètre démesuré, voici le rendu lorsque sa carrosserie en acier inoxydable passe par un polissage intense. Un travail insolite signé par l'équipe de l'entreprise Polishing Guy.

Les images publiées sur les réseaux sociaux X et Facebook montrent quatre hommes bien déterminés à faire briller les grands panneaux du véhicule surélevé branché. Après l'installation de bandes adhésives de protection, les polisseuses ont tourné fort pour rendre l'extérieur du modèle le plus lisse possible. L'intensité de la tâche se voit sur les visages des intervenants couverts par les particules produites par la manœuvre.

Le premier Cybertruck vraiment poli

Au final, ce Cybertruck totalement poli se démarque de manière plus honorable que l'exemplaire bronze miroir réalisé précédemment grâce à un simple covering. Ce dernier recevait en outre pour rappel d'immenses jantes de 30 pouces signées Forgiato.

Une modification à 14 000 euros illégale en Europe

Concernant l'idée de transformer sa voiture en miroir, la manœuvre se veut totalement illégale en Europe que ce soit via un polissage ou un covering. Polishing Guy ne donne en outre pas d'information au sujet du nombre d'heures pour en arriver là. Un simple commentaire Facebook indique que l'opération est facturée 15 000 dollars (13 843 euros au cours actuel).