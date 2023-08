Ils transforment une banale Volkswagen en véhicule amphibie

Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May rassemblent sur Amazon Prime Video des millions de téléspectateurs devant leur show automobile The Grand Tour. Mais leurs idées loufoques étaient bien plus médiatisées à l'époque de l'émission Top Gear diffusée sur la BBC puis traduite dans le monde entier. Quoi qu’il en soit, les Britanniques Charlie Burns, Corey Charnel et Gazz Jenkins les suivent depuis le début et partagent avec amusement leur état d'esprit. Ces derniers se sont en effet lancés en 2019 le défi de modifier une banale Volkswagen en véhicule amphibie façon "Toyboata".

Son nom : Boatswagen ou dans un anglais germanisé "bateau voiture". Contrairement à ce qu'il est possible de croire en voyant les photos, la Boatswagen repose sur une Polo. Enfin, deux Volkswagen Polo. Deux exemplaires de la citadine allemande ont été découpés pour assembler ce véhicule loufoque désormais doté de feux de Golf IV. Les deux citadines soudées ensemble sont complétées par une coque remplie de mousse expansive, un moteur de bateau Honda et trois pompes pour vider l'eau. Cerise sur le gâteau, six roues assurent la liaison au sol lorsque la voiture circule sur la terre ferme.

Détail amusant : les propriétaires de la Boatswagen ont collé sur le capot de l'auto les propos d'un inconnu perplexe à l'initiation du projet. On peut donc y lire : "elle est en tôle ! Je suis sûr qu'elle va sombrer". Au final, il faut effectivement se rendre dans la benne du véhicule pour diriger l'engin dans l'eau, mais il navigue !