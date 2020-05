Infiniti arrête la vente en France, où faire entretenir sa voiture ?

Des marques apparaissent ou font leur retour, comme MG, tandis que d'autres se retirent. L'aventure européenne d'Infiniti vient de s'achever. Steve McLennan, qui dirige Infiniti Europe, le confirme : "Nous venons de mettre fin à la vente de véhicules neufs".

On peut s'en rendre compte en allant visiter le site internet de la marque. Il n'est plus du tout question de vente, même sur stock ou en occasion. La page ne sert plus qu'à trouver les réparateurs. La filiale haut de gamme de Nissan ne laisse en effet pas ses clients dans la nature, heureusement !

Nissan vient ainsi d'annoncer le lancement d'un réseau de réparateurs agréés. 150 sites ont été sélectionnés sur le Vieux Continent, dont 90 % étaient déjà partenaires de Nissan. En France, ce sont 27 sites qui peuvent assurer le suivi des Infiniti. On peut donc trouver la liste sur le site d'Infiniti ou avoir des renseignements par téléphone au +33 (0)9 75 18 18 95.

L'officialisation de ce départ remonte à mars 2019. Dix ans après son arrivée dans nos contrées, Infiniti décidait de quitter l'Europe, zone où ses ventes n'ont pas décollé, malgré le développement d'une large gamme, dont des compactes Q30 et QX30 pensées spécialement pour nous. Le faible nombre de points de vente a fortement pénalisé le développement du constructeur, trop exclusif. En une décennie, 55 000 personnes en Europe auront quand même fait ce choix exotique.