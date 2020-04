Interview confinée - Pierre-Louis Loubet, pilote WRC : exercice physique, gaming et petite trajectoire au rond-point…

Ce devait être son année, celle de tous les exploits. Après avoir décroché la couronne mondiale en WRC2 sur une Skoda Fabia R5, Pierre-Louis Loubet et son copilote Vincent Landais venaient de signer en début de saison avec le taulier de la discipline, la marque championne du monde des rallyes, au titre de constructeur et de pilote : Hyundai.

Las, après le rallye de Monte-Carlo et celui de Suède, la suite de la saison est compromise et sa Hyundai i20 WRC2 est remisée au garage. Les épreuves du Chili, du Mexique, d’Argentine, d’Italie et du Portugal sont annulées ou reportées à des dates inconnues. Mais le jeune pilote reste serein. Confiné à Porto-Vecchio, dans la maison de son père Yves Loubet, ex-pilote de rallye lui aussi et champion d’Europe de la discipline, il attend son heure et la décision des pays organisateurs pour une saison qui risque d’être très chamboulée. Un confinement à base d’exercices physiques, de jeux vidéo aussi, et de contacts via Skype, avec son team et son copilote Vincent Landais.

Pierre-Louis Loubet, pilote WRC Hyundai, en direct de Porto-Vecchio

Pourtant, quand les pilotes de circuit peuvent s’entraîner sur des simulateurs à domicile, qui permettent de mémoriser les trajectoires, Pierre-Louis Loubet n’a pas ce type de matériel à sa disposition. Car les spéciales de rallye varient parfois d’une année à l’autre et d’un pays à l’autre. Et de toute façon, elles sont trop nombreuses pour être modélisées. Du coup, avec son équipe, ils jouent en ligne à Dirt rallye, un jeu vidéo de simulation de rallye, en promettant de mettre leurs exploits sur leurs comptes Instagram.

En attendant, quand vient l’heure d'aller chercher le pain à Porto-Vecchio, c’est Pierre-Louis qui s’y colle, et il avoue que, sur le trajet, il y a un petit rond-point plutôt sympa.