Jaguar fait revivre la Type E pour son 60e anniversaire

Nous sommes au début des années soixante, et Jaguar dévoile la Type E qui va s'illustrer rapidement. Nos confrères d'Autocar la testent, en 1961, à 240 km/h sur l'autoroute anglaise. Autre époque, autres mœurs. Dans la foulée, le modèle "9600 HP" et un autre, la "77 RW", sont emmenées tambour battant de Coventry à la Suisse pour les présenter fièrement au salon de Genève. Imaginez, c'est comme si nous prenions l'Alpine A110 au moment de sa présentation pour faire un Paris-Genève à 180 de moyenne sur autoroute...

Ces deux exemplaires ont lancé la renommée de la Type E qui s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse puisque Jaguar profite de son soixantième anniversaire pour lancer 6 paires de voitures. Oui, six paires, avec à chaque fois un coupé et un cabriolet basés sur la première série de la Type E.

Les autos ont été restaurées dans les règles de l'art et selon les spécificités des modèles d'antan, à quelques menues exceptions près. Jaguar en a profité pour améliorer le refroidissement et l'allumage, deux points souvent délicats sur les voitures anciennes. Les futurs propriétaires pourront ainsi rouler sans crainte de la fiabilité très aléatoire des mamies automobiles. Autre petite "folie" de modernité : un système d'infotainment joliment intégré dans le tableau de bord, qui, fort heureusement, ne dénote pas avec le reste de la présentation.

Les autres évolutions sont mécaniques : la boîte de vitesses, pour commencer. C'est une transmission à cinq rapports spéciale qui est collée au six cylindres en ligne 3.8 atmosphérique de 268 ch. La ligne d'échappement, enfin, est en inox et devrait éviter la corrosion trop rapide.

De toute manière, les propriétaires ne risquent sûrement pas de les stationner dans la rue, sous la pluie. Jaguar n'a pas communiqué les tarifs, mais il faudra probablement débourser plus de 600 000 livres sterling (plus de 700 000 €) pour s'offrir une des six paires gagnantes.