Jaguar Land Rover : grosse baisse des ventes en 2019/2020

Jaguar Land Rover a dévoilé ses chiffres de ventes pour l'exercice fiscal précédent, entre avril 2019 et mars 2020. A cause du premier trimestre 2020, les ventes de l'ensemble de l'année ont chuté de plus de 12 %, à 508 000 unités. Comme tous les autres constructeurs, c'est entre janvier et mars que le groupe anglais a le plus perdu, avec près de 31 % de baisse des livraisons sur le début de la crise mondiale liée au virus. Ajoutez à cela la problématique du Brexit et la forte concurrence en Chine et aux Etats-Unis pour JLR qui investit tout de même lourdement pour son avenir, avec la conversion de son usine anglaise pour la production des futurs modèles électrifiés.

Un peu d'espoir en ces temps difficiles pour Jaguar Land Rover : avant la crise du virus, le groupe anglais semblait sur une pente ascendante, notamment grâce à Land Rover. En milieu d'année dernière, malgré la rivalité avec les groupes allemands, JLR avait réussi à afficher une croissance à deux chiffres sur deux trimestres consécutifs.

La réouverture progressive de la Chine est donc une bonne nouvelle pour Jaguar Land Rover qui est en pleine phase de lancement de son nouveau Defender et de l'Evoque, et qui prépare l'arrivée de nouveautés chez Jaguar, comme la XJ.