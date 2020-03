Jaguar Land Rover : trois nouvelles électriques, dont une "Road Rover"

L'I-Pace n'est qu'une première étape vers un futur électrifié pour JLR (Jaguar Land Rover), qui prépare trois nouveautés à batteries importantes pour le groupe. D'abord pour l'image (c'est toujours important de montrer que l'on produit des véhicules dits "propres"), mais aussi pour le calcul de la moyenne de CO2 de la marque et du groupe.

JLR va investir un milliard de livres (un peu plus d'un milliard d'euros) pour convertir ses usines à l'électrique, et notamment l'historique site de Castle Bromwich, qui devra accueillir la nouvelle plateforme modulaire MLA (Modular Longitudinal Architecture).

Et parmi les nouveautés à venir : la fameuse XJ (limousine) entièrement électrique, et un J-Pace qui viendra chapeauter la gamme des SUV chez Jaguar. Nous devrions aussi découvrir ce que la presse anglaise appelle la "Road Rover". Vous le savez sans doute, Land Rover est spécialisé dans les SUV et 4x4, mais la marque pourrait profiter de la motorisation électrique pour produire un nouveau genre de véhicule pour elle, à savoir une berline ou, en tout cas, un crossover assez bas, plus typé routier qu'aventurier.