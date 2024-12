Jaguar pense que ses clients ne s'intéressent pas aux moteurs

On a beaucoup parlé ces dernières semaines de Jaguar qui effectue actuellement une véritable révolution tant sur le plan de la technologie de ses voitures que de leur design ou de la stratégie globale de la marque. La firme de Coventry ne vendra plus aucune voiture neuve l’année prochaine et ne lancera un tout nouveau modèle qu’en 2026. Il s’agira d’une berline 100% électrique et Jaguar se détournera désormais des moteurs thermiques.

Alors que ce revirement stratégique contribue vraisemblablement à augmenter la valeur des Jaguar sur le marché de l’occasion, le constructeur estime-t-il qu’il s’agit là d’un choix audacieux et risqué ? Pas vraiment selon son nouveau directeur Rawdon Glover : « nous pensons qu’il y a de l’avenir pour une marque disruptive. Les gens achètent ce genre de voitures pour leur style et leur intérieur. Le moteur n’arrive qu’en 13ème position dans la liste de leurs critères les plus importants », déclare-t-il aux journalistes anglais de Top Gear.

L’approche de Jaguar est-elle la bonne ?

Effectivement, l’approche de Jaguar détonne totalement par rapport à sa stratégie passée ou celle des autres marques qu’elle entend concurrencer. Alors que la plupart des constructeurs de luxe entendent garder plus longtemps que prévu leurs modèles thermiques, Jaguar veut bâtir une gamme de seulement trois modèles électriques dont le design s’annonce totalement déroutant. Les fans retiennent leur souffle et tout le monde se demande si cette stratégie peut réussir. Pour rappel, la nouvelle berline électrique de Jaguar sera dévoilée d’ici la fin de l’année 2025.