Jaguar : restylage en douceur pour le F-Pace

Le F-Pace entre dans sa quatrième année de carrière et c'est l'heure pour Jaguar de nous dévoiler son restylage, qui amène bien des nouveautés. Malgré une apparence presque inchangée, il y a de gros mouvements sous le capot et à l'intérieur ! Mais en bon véhicule premium qui se respecte, il n'est pas question de chambouler le design de son SUV. Mis à part un travail sur les boucliers avant et arrière et sur les feux, il n'y a pas grand chose à noter. Les feux affichent une nouvelle signature lumineuse en forme de double "J", avec la technologie "Pixel LED". En option, le client pourra opter pour des technologies supérieures comme le "Premium LED", qui adapte l'éclairage en fonction des objets devant le véhicule.

Un écran incurvé

Le dessin de la planche de bord, plus dans l'horizontalité, est largement revu. Et surtout, la console centrale, qui conserve des commandes physiques de climatisation, reçoit un inédit écran 11,4 pouces HD incurvé qui suit la courbe de la planche de bord. Une intégration plutôt réussie pour cet écran fin à encadrement en magnésium. La plupart des boutons et des commandes ont été revus avec une montée en gamme voulue par Jaguar (présence de métal travaillé un peu partout). Les sièges, eux aussi, ont fait l'objet d'un travail : ils peuvent être massants, chauffants et ventilés selon les niveaux de finition et les options.

Large gamme de moteurs

Sous le capot, il y a du nouveau, et pas qu'un peu ! Le V6 diesel disparaît, Jaguar introduisant sa famille Ingenium avec deux moteurs 6 cylindres en ligne. Développant 400 ch en essence et 300 ch en diesel, ce bloc est associé à une microhybridation. Le quatre cylindres 2.0 turbo est présent sur les versions moins chères, en 163 et 204 ch en diesel, et en 250 ch en essence.

La grande nouveauté est l'apparition d'une version hybride rechargeable, composée d'un quatre cylindres 2.0 turbo associé à un moteur électrique de 105 kW. Les batteries de 13,6 kWh donnent lieu à 53 km d'autonomie en mode électrique. La puissance combinée est annoncée à 404 ch et le couple à 640 Nm.

Il faut également noter que la boîte automatique à huit rapports et la transmission intégrale sont imposées sur toutes les versions du F-Pace, qui ne sera donc plus vendu en boîte manuelle, y compris sur le petit diesel.

Les malus sur les versions essence non hybrides devraient toutefois largement dissuader la clientèle, majoritairement professionnelle, qui pense aussi à la TVS. L'hybride rechargeable arrive donc à point nommé sur le F-Pace.