Jaguar va supprimer 2000 postes au niveau mondial

Depuis le dieselgate, la vie n'est pas rose du côté du groupe Jaguar Land Rover qui dépendait fortement de ce carburant pour ses ventes, notamment en Europe. Le géant anglais n'a pas pris le virage de l'électromobilité aussi vite que certains de ses concurrents, et il se retrouve aujourd'hui face à une nécessité de réorganisation importante.

Cela a commencé par l'arrivée d'un nouveau patron en la personne de Thierry Bolloré, fraîchement débarqué à la tête de JLR après avoir été éjecté de Renault. Et puis cette annonce, faite dans la semaine : Jaguar deviendra une marque 100 % électrique dès 2025, et Land Rover un peu plus tard, même si ce dernier aura déjà 6 modèles à batteries au catalogue dans les prochaines années.

Mais comment ? Transformer totalement Jaguar en marque électrique en moins de 5 ans paraît être un défi totalement fou. Jaguar Land Rover a déjà annoncé vouloir mettre 2,8 milliards d'euros par an sur la table. Même si le constructeur dispose déjà de l'I-Pace, c'est bien maigre pour espérer tenir face à des rivaux qui montent en la matière.

Ce qui est déjà sûr, en revanche, c'est que 2000 postes vont être supprimés chez JLR dans le monde. Sans surprise, il s'agit de réduire les coûts, alors que le groupe anglais aura forcément besoin d'importantes réserves d'argent pour investir dans l'électrique. JLR a déjà assuré que les salariés des usines ne seront pas concernés par ces suppressions de postes, qui toucheraient donc plutôt le tertiaire.