Japan Mobility Show 2023 : les engins fous de Yamaha

La dernière semaine d’octobre va être riche de nouveautés concernant les nouvelles mobilités. Nous venons de recevoir la liste des produits que le constructeur de motos, jet-skis, buggy et instruments de musique, Yamaha, va présenter. Parmi eux, deux modèles concernent le vélo et présentent des technologies inédites sur le marché.

On commence par le VAE Yamaha Y-01W AWD pour All-Wheel Drive

Le gravel est la mode de vélo actuelle. Vous prenez un vélo de route, vous augmentez l’espace au niveau des haubans, vous ajoutez des pneus plus gros avec des petits crampons, vous modifier le cintre pour avoir les poignées plus évasées et vous le vendez plus cher. En version électrique, un moteur vient se greffer à l’engin, alimenter par une batterie.

Yamaha a souhaité en ajouter plus. Créer une machine extrême dont le poids risque d’être extrême. Ainsi, la roue avant voit son moyeu être greffé d’un moteur. Le second moteur et intégré au pédalier et transmet sa puissance à la roue arrière via une transmission par chaine. Tout cela étant probablement gourmand en énergie, Yamaha a ajouté une seconde batterie.

Une fourche suspendue massive intègre 2 feux. Le cadre semble avoir affiné au maximum pour compenser le surpoids de la motorisation. Des prolongateurs qui semblent bien confortables ont été intégrés au cintre.

Concept oblige, les informations sont pour le moment réduites. Mais nous avions envie de vous partager ce monstre.

VTTAE à direction assistée Yamaha Y-00 MTB

Côté VTT, Yamaha propose déjà le Moro-07. Il fait partie de la gamme qui englobe le Crosscore et le nouveau Booster que nous avions essayé. Avec le Y-00Z MTB, Yamaha intègre une direction à assistance électrique. Une proposition qui donne sérieusement envie de l’essayer. L’objectif est de compenser en temps réel les vibrations et à coups de la direction en descente par exemple et sur sol accidenté. Soyons honnêtes, ça suscite tout de même terriblement la curiosité.

Pas de prix ni de disponibilité évidemment, concept oblige. Mais ça nous laisse présager de bien jolies avancées technologiques dans l’univers des mobilités.