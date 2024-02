Jeep Avenger 4xe (2024) : un 4x4 hybride d'un genre spécial

Au Mondial de Paris 2022, Jeep présentait un Avenger 4x4 sous la forme d’un concept-car tout en annonçant l’arrivée future d’une version de série. Et la voilà enfin, cette version de série. Pour l’instant, il ne se montre que dans une seule image officielle plus proche du dessin que de la vraie photo. Mais le constructeur américain dévoile enfin les premiers détails techniques au sujet du plus petit 4x4 de sa gamme.

Ne vous attendez pas à un vrai tout-terrain car cet Avenger 4xe semble loin d’un franchisseur pur et dur sur le papier. Il reprend le petit bloc Puretech essence de 1,2 litre de 136 chevaux relié à un circuit électrique de 48 volts et entrainant le train avant, qu’on trouve sur tous les nouveaux modèles citadins et compacts à hybridation légère de Stellantis. Mais au lieu d’un simple électromoteur de 28 chevaux situé dans la boîte de vitesses, il possède deux électromoteurs de 28 chevaux chacun entraînant les roues arrière.

Ce système e-Hybrid à 48 volts permet donc d'arriver à une transmission intégrale comme celui des Peugeot 508 PSE et autres DS 9 E-Tense, mais avec une puissance électrique très inférieure et pas de grosses batteries (encore moins de recharge sur prise). Jeep ne précise pas la capacité de stockage de la batterie, sans doute très faible même si le véhicule peut « parcourir plusieurs kilomètres en version 100% électrique » dans certaines conditions urbaines.

Un 4X4 même lorsque les batteries sont déchargées

Jeep précise en tout cas que l’Avenger 4xe gardera ses quatre roues motrices de façon permanente, même en cas de faible état de charge des batteries, « grâce au système Power Looping ». Mais pour l’instant, le constructeur ne donne pas la puissance cumulée permanente ni la consommation, le grammage CO2 et encore moins les performances. Il ne communique qu’une valeur de couple électrique de 1900 Nm « disponible sur les roues arrière », sans doute très théorique car elle dépasse le chiffre d’une Bugatti Chiron de 1 500 chevaux.

Cet Avenger 4xe deviendra disponible à la commande d’ici la fin de l’année 2024 et complétera la gamme à côté de la version thermique essence à boîte manuelle de 100 chevaux, de la déclinaison hybride 48 volts de 100 chevaux à boîte automatique à double embrayage et de la variante électrique de 156 chevaux. Son prix se situera très probablement entre celui de la version traction « hybride » et celui de l’électrique.