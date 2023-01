Le Jeep Avenger 4x4 pourrait être hybride

Chez nous, le nouveau Jeep Avenger n’existe qu’avec une motorisation électrique (de 156 chevaux connectée à des batteries de 54 kWh comme le DS 3 E-Tense et l’Opel Mokka Electric). Sur d’autres marchés en revanche, il sera également possible d’opter pour le nouveau petit SUV américain avec un bloc thermique. Et la future déclinaison 4x4 promise par la marque du groupe Stellantis devrait utiliser plutôt une technologie hybride, a fortiori rechargeable.

Car oui, pour l’instant l’Avenger ne possède que deux roues motrices (celles du train avant). C’est d’ailleurs la première Jeep à faire l’impasse sur la transmission intégrale, pourtant incontournable sur les autres modèles de la gamme. Mais à l’occasion du dernier Mondial de l’Automobile de Paris, Jeep avait montré une variante à quatre roues motrices sous la forme d’un prototype, sans donner de détails techniques. D’après les journalistes anglais de Car Magazine, ce futur Avenger 4x4 conservera le badge 4xe du concept et utilisera un groupe motopropulseur hybride. Mais pas le moteur électrique du modèle actuel, ni la version essence 1,2 litre turbo de 100 chevaux commercialisée en-dehors de la France.

Rendez-vous en 2024

La question est donc de savoir quelles seront les caractéristiques techniques de ce groupe motopropulseur hybride. Se contentera-t-il d’une hybridation légère à 48 volts (par exemple en reprenant le nouveau moteur des Peugeot 3008 et 5008), ou bien utilisera-t-il la mécanique hybride rechargeable déjà présente sous la plupart des modèles compacts de chez Peugeot, DS, Opel et Citroën ? D’après les journalistes de Car Magazine, l’Avenger 4x4 arrivera sur le marché en 2024. On saura donc bientôt.