Jeep : de l'électrique pour toute la gamme d'ici 2025

2021, une année importante pour Jeep. C'est d'abord l'année de ses 80 ans. C'est ensuite l'année où il a intégré, comme le reste des labels de Fiat et de PSA, le groupe Stellantis, devenant tout bonnement le constructeur le plus important en matière de ventes dans cet ensemble ! Et c'est une année où il multiplie les nouveautés, avec la présentation des tout nouveaux Grand Cherokee, Grand Cherokee L 7 places, Wagoneer et Grand Wagoneer.

Parmi ces véhicules, un seul viendra en Europe, le Grand Cherokee court, en 2022. Il sera proposé avec une motorisation hybride rechargeable, 4xe. Lors d'une rencontre avec la presse européenne, à laquelle nous avons participé, Christian Meunier, patron de Jeep, a souligné que le 4xe est le nouveau 4x4. La technologie a de nombreux avantages pour la marque, permettant notamment de barouder sans émission… et sans bruit de moteur, ce qui permet de mieux communier avec la nature !

Jeep est ainsi pleinement entré dans l'ère de l'électrification. D'ailleurs, en Europe, toute son offre est déjà électrifiée, puisque les Renegade, Compass et Wrangler sont déjà disponibles en 4xe (le Cherokee a été retiré du catalogue). La marque s'est fixée comme objectif de réaliser 70 % de ses ventes mondiales avec des véhicules électrifiés dès 2025.

Évidemment, l'étape suivante doit être le 100 % électrique. La marque compte avoir une offre 100 % électrique sur tous les segments de SUV à partir de 2025. Reste que le constructeur n'a pas donné plus de détail sur ce programme. La première Jeep du genre devrait être un modèle urbain taillé pour l'Europe, attendu d'ici la fin 2022. Christian Meunier a promis d'en dire plus bientôt… dommage de ne pas l'avoir fait à l'occasion d'une conférence réservée à la presse européenne !

La marque ne se fixe cependant pas encore d'objectif pour une bascule vers le tout électrique, soulignant que les plug-in et les 100 % électriques sont complémentaires à moyen terme. L'hydrogène ne fait en revanche pas encore partie des plans de la marque, même si la technologie est étudiée dans le groupe Stellantis (les ex-PSA viennent de s'y mettre avec les utilitaires).