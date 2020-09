Jeep dévoile son nouveau fleuron, le Grand Wagoneer

Après plusieurs décennies d'absence, le Wagoneer fait son retour chez Jeep. Le fleuron de la marque américaine est aujourd'hui dévoilé sous la forme d'un concept qui fait plus office de show car de préproduction que de simple concept. La quasi totalité de ce que vous avez sous les yeux devrait se retrouver sur le modèle de série, qui sera lancé en 2021.

Pour Jeep, le Grand Wagoneer est enfin l'occasion d'aller tutoyer les modèles les plus luxueux tels que le Lincoln Navigator et le Cadillac Escalade (mais aussi le Mercedes GLS, le BMW X5/X7...) avec un énorme SUV (il utilise la plateforme du Ram 1500) sept places trônant au sommet de la pyramide, au dessus du Grand Cherokee.

Esthétiquement, c'est une petite surprise avec quelques rappels au Wagoneer original, mais un style qui lui est bien propre. Le Grand Wagoneer adopte une poupe inédite qui n'est en rien similaire à ce que l'on peut voir au catalogue actuellement, tandis que la calandre avant, typique, est plus fine et étirée que sur les autres modèles.

Et que dire de l'intérieur ! On retrouve pas moins de 4 écrans à l'avant : le multimédia de 12,1 pouces, l'instrumentation de 12,3 pouces, un écran de 10,3 pouces pour la climatisation et enfin un énorme écran 10,3 pouces devant le passager qui peut configurer les éléments de confort à sa guise. Et ajoutez à cela l'écran central de 10,3 pouces pour les passagers arrière et les deux écrans d'appuie-tête !

Notez également qu'une grande partie des pièces d'intérieur sont recouvertes de "PUR", un matériau synthétique et durable remplaçant le cuir.

Uniquement des gros moteurs

Ce Grand Wagoneer fera appel à des gros blocs uniquement. Le concept aurait droit au V8 5.7 hybride rechargeable, mais sur le modèle de série, V8 et six cylindres se côtoieront au catalogue avec de l'électrification (légère ou rechargeable) à tous les étages.

Vous l'aurez compris, avec une plateforme de Ram et des gros moteurs essence, vous pouvez déjà vous dire que vous n'aurez aucune chance de croiser ce mastodonte sur nos routes, en tout cas en distribution par Jeep Europe. Une variante SRT encore plus musclée n'est d'ailleurs pas à exclure sur ce Grand Wagoneer....