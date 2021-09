Jeep Grand Cherokee 4xe : l'hybride rechargeable en 2022

Évoqué furtivement lors des célébrations du 80e anniversaire de Jeep, le tout nouveau Grand Cherokee a été dévoilé en détail. Sans surprise, il sera d'abord lancé aux États-Unis, avec les encore incontournables gros blocs essence V6 et V8.

Mais la grande nouveauté technique, c'est la déclinaison hybride rechargeable 4xe. Si la division française n'a pas encore communiqué sur le sujet, ce devrait être la seule au programme chez nous. La 4xe devrait échapper au malus CO2 et au malus sur le poids.

La 4xe associe un bloc 2.0 turbo essence et un moteur électrique, pour une puissance maxi de 375 ch. Le modèle reçoit une grosse batterie de 17 kWh. Celle-ci est heureusement bien protégée, car pour Jeep, pas question que l'hybride nuise aux capacités d'aventure en hors-piste. Le véhicule est ainsi capable de franchir des gués de 61 cm. Et même la 4xe est déclinée avec la version taillée pour le hors-piste, la Trailhawk. L'autonomie en tout électrique est d'environ 40 km.

Le nouveau Grand Cherokee s'étire sur 4,91 mètres. C'est quasiment 30 cm de moins que le nouveau modèle L, dévoilé en début d'année, qui a la particularité d'avoir une troisième rangée de sièges. La version courte se limite à 5 places (et le long ne sera pas vendu chez nous). Le look évolue vers plus de finesse dans la calandre et les optiques. Sur la version courte, le chrome qui surmonte les vitres retombe le long de la custode. Le modèle peut recevoir une carrosserie bicolore.

L'intérieur évolue plus nettement. Jeep s'est clairement appliqué pour faire monter en gamme le Grand Cherokee et ainsi mieux le placer face à la concurrence allemande. Il y a un grand soin apporté aux détails et la présentation se fait bien plus techno avec l'écran tactile central 10,25 pouces. Il y a aussi un écran de 10,1 pouces réservé au passager, logé dans le bandeau central.

Cette refonte est l'occasion de remettre à jour l'équipement. Il y aura selon les modèles une conduite semi-autonome de niveau 2, une vision nocturne, une assistance au stationnement qui gère les manœuvres parallèles/perpendiculaires…