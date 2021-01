Jeep lance son pick-up Gladiator en Europe avec un moteur diesel

Le Gladiator, l'une des dernières nouveautés de Jeep, ne sera finalement pas réservé aux Américains. La déclinaison pick-up du Wrangler, premier modèle dans ce type de carrosserie depuis le Commanche, est officiellement lancée sur le Vieux Continent. Uniquement vendu en V6 3.6 essence Pentastar aux Etats-Unis, le Gladiator n'aura, sans surprise, pas le droit à ce moteur en Europe, où la politique CO2 dissuade.

Ce sera donc le V6 3.0 Multijet de 264 ch et 600 Nm accouplé à une boîte automatique à convertisseur de couple et huit rapports et, bien évidemment, à la transmission intégrale Selec-Trac à double gamme, mais sans blocage manuel des quatre roues. Seuls les modes 2WD, 4WD Auto, et 4WD Low sont disponibles.

De série, le Gladiator européen est basé sur les finitions américaines Sport et Overland, qui sont le coeur de gamme chez les Américains. Il est ainsi équipé des barres de toit, les barres latérales de bas de caisse et les jantes spécifiques.

Une édition limitée, la Launch Edition, apportera son lot d'équipements avec les jantes 18 pouces, le hardtop et la benne couleur carrosserie, l'écran tactile 8,4 pouces avec la connectivité smartphone, la caméra avant ou encore le système audio Alpine.

Jeep France n'a pas encore confirmé les tarifs pour un Gladiator qui sera très certainement proposé en immatriculation utilitaire pour éviter un malus assassin.