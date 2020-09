Jeep : nouvelle version hybride rechargeable pour le Wrangler

Le Wrangler passe lui aussi à l'hybride ! C'est la grande tendance chez Jeep qui se voit contraint d'adopter l'électrification pour ne pas se retrouver complètement largué sur des marchés comme l'Europe où le moindre gramme de CO2 compte.

C'est ainsi que Jeep dévoile aujourd'hui le Wrangler 4xe, une appellation qui commence à se démocratiser au sein du constructeur américain, y compris sur le vrai franchisseur du catalogue.

La nouveauté, c'est donc un moteur électrique et une batterie pour épauler le 2.0 turbo essence Multiair. La batterie de 17 kWh, logée sous la banquette arrière, est facilement accessible selon Jeep qui a justement repensé la rangée de derrière pour intégrer ce pack en 400V formé de nickel-manganèse-cobalt.

Le moteur est toujours associé à la boîte automatique ZF, et l'ensemble revendique tout de même 375 ch et 637 Nm de couple, soit une centaine de 100 ch en plus par rapport à la version thermique.

Le Wrangler 4xe sera proposé sur trois niveaux : 4xe, Sahara 4xe et Rubicon 4xe. Il conserve évidemment ses capacités légendaires en tout-terrain avec la possibilité de passer des passages de gué jusqu'à 76 cm, tandis que la boîte de transfert est spécifique sur les versions Sahara et Rubicon et permet de changer de gamme à tout moment.