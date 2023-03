Jetour Traveller, encore un beau 4x4 chinois

Les 4x4 purs et durs continuent de plaire. Ils se sont raréfiés ces dernières années et leurs importantes émissions de CO2 les rendent désormais confidentiels chez nous en Europe, même si certains comme le Jeep Wrangler se sont adaptés avec l’arrivée d’une version hybride rechargeable. Alors que le Ford Bronco se prépare à débarquer sur le Vieux Continent (y compris en France) à dose homéopathique, les Chinois semblent eux aussi se mettre aux vrais baroudeurs : après le Tank 300 de Great Wall Motors, voici le Jetour Traveller de Chery.

Chery, c’est ce constructeur chinois moins connu chez nous que MG, Geely ou Byd : alors que ces trois géants proposent désormais des modèles sur notre marché européen, Chery n’a pas encore déployé ses gammes de véhicules sous nos latitudes. Ce qui ne l’empêche pas de vendre désormais quasiment un million de voitures par an dans le monde. Le Jetour Traveller que vous avez sous les yeux fait partie de la galaxie Geely et s’attaque directement au Tank 300, lui-même inspiré des Jeep Wrangler et autres Ford Bronco.

Idéal pour le marché européen ?

Comme le Jeep Wrangler 4XE, le Jetour Traveller offrira des motorisations hybrides rechargeables (en plus de déclinaisons 100% thermiques). Une particularité qui lui permettrait sans doute d’affronter les normes européennes si strictes en matière de rejets CO2. Sachant qu’il démarrera à seulement 149 800 Yuans en Chine (soit un peu plus de 20 400€ seulement en Chine) et dépassera à peine l’équivalent de 28 000€ dans sa version hybride rechargeable la plus puissante, il y aurait sans doute de quoi séduire la clientèle locale. Mais pour l’instant, il n’est pas prévu chez nous.