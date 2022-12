Tank 300 Frontier, un Chinois beau comme un Jeep Wrangler

Vous ne connaissez sans doute pas le Tank 300. Construit par le groupe Great Wall Motors en Chine (initialement sous la marque Wey débarquant actuellement en Europe avec ses Coffee 01 et Coffee 02 hybrides rechargeables), ce 4x4 pur et dur lancé en 2020 affiche un style carré et profite d'un châssis optimisé pour la conduite en tout-terrain (avec trois bloquages de différentiel).

Plutôt anonyme dans sa version normale, il bénéficie depuis peu d'une version Frontier Edition digne des Jeep Rubicon et autres Ford Bronco Badlands, avec des pneus tout-terrain et une présentation particulièrement rustique (schnorkel, pare-chocs modifiés, équipement spécifique...). Sous le capot, il utilise le même quatre cylindres turbo 2,0 litres essence que les autres versions, avec une puissance maximale de 227 chevaux pour 387 Nm de couple. A l'intérieur, la présentation rappelle un peu le Wrangler aussi avec une planche de bord très verticale mais moderne et équipée de deux grands écrans numériques.

38 000€ en Chine

Le Tank 300 Frontier Edition se négocie en Chine à partir de 280 000 Yuans, soit un peu moins de 38 000€. Mais contrairement aux Coffee 01 et 02, Wey n'importera probablement jamais l'engin en Europe : avec son moteur thermique et son châssis de vrai tout-terrain, il souffrirait assurément d'un grammage CO2 catastrophique et d'un malus énorme sur le marché français. Notez que l'édition Frontier se limite à 3000 exemplaires en Chine, et qu'il est possible d'en commander un avec un vélo tout-terrain électrique de la marque Buxus.