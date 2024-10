Journal de la rédaction n°1 : le Mondial ressuscité ?

Dans quelques heures, le salon de Paris ouvrira ses portes. Et il est porteur de nombreux espoirs. En effet, Genève disparu, Francfort remplacé par Munich, on attend que l'édition 2024 du salon relance l'intérêt des constructeurs pour ces évènements. De fait, la plupart des constructeurs ont répondu présents (plus de 35). Notons cependant qu'il manque à l'appel notamment Mercedes, Toyota, Nissan, Hyundai.

Mais cela n'entache pas l'enthousiasme de Julien Bertaux, Cédric Pinatel et Pierre-Olivier Marie, nos trois journalistes qui ont un bon a priori. Julien rappelle les nouveautés très attendues chez Renault, la Renaut 5 électrique et la R4 électrique.

Cédric, fan de sportives, se réjouit même de son côté delà présence de l'Alpine A390 et de l'exposition consacrée aux voitures de cinéma et de séries TV.

Pierre-Olivier en conclusion estime même que ce Mondial 2024 ne sera pas seulement un salon réussi, mais bien une fête de l'auto.