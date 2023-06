Kia Picanto X-line : une série limitée avant le restylage

En août 2021, Kia lançait la série X-line sur sa Picanto. Près de deux ans plus tard, la marque la propose à nouveau au catalogue, avec un look spécifique identique. Si la définition de l’auto est proche, le prix n’est plus le même. Proposée à partir de 16 390 € il y a deux ans, il faut désormais débourser au minimum 18 440 €, soit une hausse de plus de 10 %.

Basée sur la finition GT-line, cette X-line se distingue par ses jantes de 16 pouces spécifiques, ses vitres surteintées, une double sortie d’échappement, des feux à LED ou encore des stickers « Vert Lime ».

À l’intérieur, on retrouve cette teinte sur les surpiqûres des sièges qui adoptent pour l’occasion une sellerie noire et argent. Le volant en cuir profite d’un méplat et le pédalier adopte un revêtement en aluminium.

Moteur unique pour la X-line

Au rayon équipements, le conducteur profite du régulateur de vitesse, de la caméra de recul associée au radar de stationnement arrière, de rétroviseurs rabattables électriquement, de la climatisation manuelle, de l’écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil ou encore de la recharge du smartphone par induction. Il est toutefois possible d’agrémenter l’ensemble avec le Pack Confort qui ajoute la climatisation automatique, la navigation Europe et les services connectés Kia Connect Live pendant une durée de sept ans.

La Kia Picanto X-line, limitée à 1 000 exemplaires, est disponible avec le moteur 1.2 DPi de 84 ch à partir de 18 440 €.