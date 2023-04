Kia prépare des vans électriques futuristes

Le groupe Hyundai-Kia veut devenir le troisième plus gros constructeur de voitures électriques du monde dès cette année 2023. Pour cela, les Coréens réalisent actuellement de gros investissements notamment dans le développement de nouveaux modèles et la construction de nouvelles usines. Et alors que Tesla vient d’annoncer son intention de construire des vans (en plus des camions et bientôt des bus !), Kia planche lui aussi sur une fourgonnette à zéro émission pour pénétrer le marché des utilitaires.

C’est la plateforme eS qui servira de base à ces modèles utilitaires électriques de Kia. Contrairement à la plateforme eM qui doit servir à toutes les futures voitures électriques particulières de Kia et Hyundai, la plateforme eS se destine aux modèles utilitaires conçus pour les entreprises. Grâce à une structure façon « skateboad », elle sera modulable à l’infini et pourra équiper de nombreux modèles différents.

Le Kia « SW » en 2025

Kia a diffusé une image pour montrer le style de ces futurs vans, avec des modèles au design futuriste et très épuré. Désigné « SW » en interne, le premier van électrique de Kia sera lancé en 2025 avant l’arrivée d’autres modèles aux tailles différentes. D’ici là, de nombreux autres projets de camionnettes électriques transformeront le marché des utilitaires légers en Europe. Kia espère construire environ 150 000 exemplaires de son utilitaire par an.