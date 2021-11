Kia : série spéciale Black and White Edition pour la XCeed

Le Kia XCeed est un élément récent du catalogue Kia, qui offre lui aussi une variété de motorisations, allant de l'essence à l'hybride rechargeable en passant par le diesel. Aujourd'hui, c'est sur le PHEV que Kia se concentre avec l'arrivée d'une série spéciale baptisée Black & White Edition.

De série, elle intègre les feux LED avant et arrière, les contours de vitres chromés, les jantes 18 Pouces, rétroviseurs électriques avec répétiteurs de clignotants et la calandre noire avec la finition aluminium. A l'intérieur, le confort inclut la climatisation auto bi-zone, le régulateur de vitesse, Android Auto/Apple CarPlay (à câble USB), la caméra de recul et le système audio à 6 HP.

Surtout, c'est l'occasion pour Kia d'introduire le tout nouveau logo de la marque sur la gamme XCeed. Sans surprise, seulement deux teintes sont disponibles : un noir "basalte" et un blanc "sensation" nacré. Cette série spéciale est uniquement proposée sur l'hybride rechargeable de 141 ch. Le tarif débute à 37 690 €, hors option.