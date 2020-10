Kia Stinger restylée (2020) : à partir de 63 190 €

Kia a écoulé quelque 10 000 Stinger en Europe depuis 2017. Un score tout juste "honorable" pour une auto sur une telle durée, mais il faut rappeler le positionnement de la Stinger : compliqué. Une grande berline/coupé dans un monde où tout est SUV, qui plus est avec des tarifs élevés et des motorisations réputées gourmandes. L'auto n'a donc pas toutes les "qualités" requises pour remplir tous les critères actuels des acheteurs européens, mais qu'importe, Kia a décidé de maintenir l'auto avec un restylage qui débarque au catalogue.

La grosse nouveauté est la disparition du diesel de 200 ch et du petit quatre cylindres essence. Il ne reste plus que le V6 3.3 biturbo de 366 ch et 510 Nm disponibles entre 1 300 et 4 500 tr/min, associé à la transmission intégrale et à une boîte automatique à huit rapports. Une belle plage pour un moteur qui a une allonge et une sonorité plus que respectables. D'ailleurs, la Stinger, malgré son poids (autour des deux tonnes), revendique un 0 à 100 en 4,9 secondes.

La Stinger restylée fait du "all inclusive" avec le nouvel écran 10,25 pouces, l'instrumentation 7 pouces, les jantes 19 pouces, la sellerie cuir Nappa, les surpiqûres, l'ensemble des aides à la conduite, la connectivité smartphone (Android Auto et Apple CarPlay)... tout est de série, et à prix unique : 63 190 €. Auxquels il faudra cependant ajouter, à la réception en 2021, quelque 30 000 € de malus.