Kia vient au mondial de Paris 2024 avec sa grosse nouveauté

Il n’y aura pas que des constructeurs automobiles français au prochain salon de Paris 2024. Comme entendu depuis quelques mois, la marque Kia fera bien le déplacement au mondial de l’automobile Portes de Versailles tout comme le groupe BMW (en attendant d’autres bonnes surprises potentielles). Le salon de Paris sera ainsi moins « boudé » que celui de Genève, dont l’édition 2024 a été très pauvre en marques présentes.

Parmi les participants, la marque Kia aura de quoi attirer les visiteurs sur ce salon de Paris. Le constructeur coréen profitera en effet de l’évènement pour montrer l’EV3, ce nouveau SUV électrique aux dimensions compactes (4,3 mètres de long) à la lisière entre les modèles citadins et ceux du segment supérieur. Un engin au design assez fort qui a surtout étonné par la grosse capacité de ses batteries sur sa version haut de gamme, avec 81,4 kWh et une autonomie maximale annoncée à 600 kilomètres.

Une gamme bourrée de SUV électriques

Cet EV3 rejoindra les nombreux autres SUV électriques de la gamme. Il se positionnera en-dessous du Niro EV (4,42 mètres) même si ce dernier possède des batteries plus petites. Il côtoiera aussi bientôt l’EV5 conçu pour concurrencer les Peugeot E-3008, Renault Scénic et autres modèles familiaux compacts. Mais aussi l’EV6 (récemment restylé) et le gigantesque EV9.