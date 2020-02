Kim Kardashian en shooting avec une Lancia Stratos HF Zero

Kim Kardashian marquait en 2018 via une publication Instagram son intérêt particulier pour le concept Lancia Stratos HF Zero. Deux ans plus tard sa passion pour cette étude italienne au look spectaculaire prend une forme plus concrète avec ce shooting pour sa dernière collection de sous-vêtements SKIMS.

La spécialiste des coups de communication prend alors la pause aux côtés de la Stratos HF Zero dans des tenues aux teintes assez proches de la peinture de la carrosserie de la Lancia digne d'un vaisseau spatial. De quoi s'assurer une couverture médiatique mondiale avec cette association inattendue.

Pour rappel, la Lancia Stratos HF Zero déboulait pour la première fois sous le feu des projecteurs en 1970 au salon de Turin. Marcello Gandini souhaitait avec cette voiture proposer un véhicule extrêmement bas dans la même veine que la Ferrari Modulo. Le pari est gagné : la Lancia Stratos HF Zero atteint 84 centimètres seulement.