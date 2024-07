L'accident embarrassant de la Lotus Evija électrique à Goodwood

Le Festival of Speed de Goodwood est une fête extraordinaire, où toutes les marques automobiles amènent chaque année leurs plus belles voitures de sport pour le plaisir des spectateurs. Non seulement il s’y dévoile désormais davantage de nouveautés que sur la plupart des salons automobiles, mais c’est aussi l’occasion de voir des machines extraordinaires poussées à fond.

La tradition du Festival of Speed veut que chaque pilote se lançant dans la montée de Goodwood fasse d’abord un peu fumer les pneus façon « burn-out ». Avec ses 2000 chevaux et son couple monstrueux, la Lotus Evija X est d’ailleurs très douée pour ça. Les ingénieurs du constructeur anglais ont peut-être même programmé un mode spécial à cette occasion pour permettre à la voiture de faire le show devant tout le monde.

Un burn-out qui tourne à la catastrophe

Hélas pour les communicants du constructeur anglais, la démonstration de la Lotus Evija X a tourné au cauchemar au bout de quelques secondes à peine. Lors de sa procédure de « launch control », la voiture s’est mise à glisser sur le côté et le pilote n’a pas pu éviter le mur de paille.

Les quatre moteurs électriques de la voiture ont-ils causé l’accident en raison d’un problème de synchronisation ? Lors de notre essai du Mercedes Classe G électrique il y a quelques mois, les ingénieurs du constructeur allemand nous avaient dit que le fonctionnement en parfaite symbiose des quatre moteurs indépendants à pleine charge en ligne droite (un à chaque roue pour le 4x4 électrique aussi) était la chose la plus difficile à mettre au point dans ce genre de configuration mécanique.

Les accidents pendant ces tours de démonstration sont monnaie courante au Festival of Speed de Goodwood et Lotus est loin d’être la première marque à en souffrir. Mais la séquence laissera évidemment un mauvais souvenir aux équipes de la marque. Nous en tout cas, on préfère voir les constructeurs s’exposer à ce genre de risque plutôt que de laisser les autos sagement en exposition. C’est exactement ce qui fait la magie du Festival of Speed de Goodwood !