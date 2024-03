L'actu de la semaine en photo - Une voiture de l'année et des autos qui font toujours rêver

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Renault Scenic : il remplit le contrat

Ce n'est plus le monospace d'antan, mais un SUV fringant. Le Renault Scenic revient en crossover compact électrique et, après avoir décroché le trophée de la voiture de l'année au récent salon de Genève, le voilà sur la route pour son premier grand essai. Et Olivier Pagès, qui en a pris le volant, est formel : il faudra compter avec lui dans un segment fort disputé : celui des familiales compactes électriques ou le Tesla model y règne en maître. Présentation intérieure et extérieure, volume de chargement, habitabilité et comportement : il fait parfaitement le job, avec, en plus, une autonomie satisfaisante.

Retrouvez l'essai complet du Renault Scenic.

L'Europe s'attaque à l'Empire

La guerre n'est que commercial, mais elle pourrait faire mal. Depuis plusieurs mois, l'Union européenne cherche à prouver que l'État chinois subventionne ses constructeurs dans le but de les aider à exporter leurs autos. Ce qui est formellement défendu par les accords de l'OMC. Les limiers de Bruxelles auraient mis la main sur des transferts directs de fonds entre Pékin et les différentes marques. Résultat : l'Europe entend mettre en place des taxes de douane provisoires pour les autos chinoises qui arrivent sur son sol dès le mois de juillet. On ne connaît pas encore la contrepartie que les dirigeants de l'empire du milieu, plutôt sourcilleux ces questions, vont mettre en place, mais ils devraient, en toute logique, rendre la pareille aux Européens. Or, la Chine est le premier marché mondial pour les voitures.

Retrouvez toutes les révélations.

Ils sont au bord du gouffre mais présentent des nouveautés

Ils sont Chinois ou Américains, mais ont tous un point commun : ils sont mal au point. Tant Rivian que Fisker, ou Faraday, ils sont au bord de la faillite. Pourtant, cela n'empêche pas certains d'entre eux de croire en leur futur. Une méthode Couë pour ne pas voir l'inévitable ? Toujours est-il que l'Américain Rivian vient de dévoiler un très joli SUV baptisé R3, censé tirer la marque de cette mauvaise passe. De son côté, Fisker, croit dur comme fer que son implantation en Europe est en passe de se concrétiser, alors que la marque est engluée dans des problèmes de qualité et des soucis financiers. Pendant ce temps, Faraday Future, lui aussi au plus mal, attaque son investisseur chinois. Plus dure risque d'être la chute pour certaines de ces nouvelles marques de l'industrie auto.

Les soucis des nouvelles marques sont ici et là.

Peugeot 205 GTI contre R5 GT Turbo : le choc des mythes

Il y a ceux qui préfèrent les Beatles aux Stones, et ceux qui ne jurent que par Macintosh et s'opposent aux PC. Et puis il y a les fans de la Peugeot 205 GTI qui, pour rien au monde ne veulent entendre parler de la Renault 5 GT Turbo et vice-versa. Voilà quarante ans qu'ils s'affrontent et Stéphane Schlesinger a décidé de mettre bon ordre au pugilat en comparant les deux autos et en séparant les belligérants dans son match des anciennes de la semaine. Fiabilité, tarifs et performances des forces en présence : il a tout passé au crible pour arriver à une terrible conclusion : celle de ne pas conclure les hostilités, en expliquant que la rationnalité n'a rien à faire dans cette affaire.

Retrouvez le choc des youngtimers.