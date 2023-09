L'actu de la semaine en photos :  il n'y a pas que Munich dans la vie

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, de la semaine sont à relire ou à découvrir, Mais après tout, le week-end est placé sous le signe de la détente et l'actu plus légère et plus insolite a également sa place ici. Ce menu hebdomadaire est, bien sûr, destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

À Munich, les autos s'exposent au salon, en ville, et à l'aéroport

Un salon de l'auto, comme tous les salons du monde, qu'ils soient dédiés à l'agriculture ou à l'électroménager, se déroulent traditionnellement dans d'immenses halls dédiés. Pas à Munich. La manifestation allemande, qui a remplacé celle de Francfort depuis deux éditions, a voulu innover. Non seulement la Messe, le parc des expos local, est dédié à l'auto jusqu'à dimanche soir, mais les constructeurs, notamment Volkswagen, Mercedes et Porsche ont également investi les rues et les places de la ville pour présenter leurs modèles, histoire de se démarquer.

Un petit nouveau a fait encore plus fort, en snobant carrément l'organisation. HiPhi est son nom et les trois modèles de ce constructeur chinois, sobrement baptisés X, Y et Z, se sont dévoilés à l'aéroport de Munich. Une initiative destinée à épargner les coûts d'un stand au salon, ou un moyen de capter le public avant qu'il assiste à l'évènement, ou de capter un public différent, qui n'avait pas l'intention s'y rendre ? Mystère.

Le nouveau Peugeot 3008 change de timing

Il devait initialement être dévoilé la semaine prochaine. Et puis patatra, voilà qu'une fuite Internet oblige Stellantis à revoir le dispositif de lancement de son modèle phare : le nouveau Peugeot 3008, star des SUV compacts et bonne fée du lion depuis l'avènement de sa 2e génération en 2016. Autant dire qu'il n'est pas question de gâcher la mise sur orbite d'une telle poule aux œufs d'or. D'autant que s'il a dépassé le million d'exemplaires vendus, depuis deux ans, il se retrouve à la peine, talonné par des concurrents affûtés.

Alors, il faut remettre son successeur sur orbite. Après ce premier (petit) raté, le Lion compte bien se rattraper dans son compte à rebours de lancement. Prochaine étape, le salon de Lyon ou il sera dévoilé au public, le 28 septembre prochain. Caradisiac y sera, évidemment.

Il est interdit de se garer dans le trou d'un chantier

On se souvient tous de ce Dacia Duster qui avait confondu l'entrée d'un parking parisien avec une bouche de métro, dont il a eu toutes peines du monde à s'extirper. C'est un peu ce qui est arrivé cette semaine à une autre auto. Sauf que l'entrée du métro s'est transformée en trou de chantier, que Paris est devenu Marseille, que le SUV roumain s'est transformé en un monospace Renault et que le passager, passablement obstiné, a tenté de sortir seul, à la force de son moteur, de sa problématique place de stationnement. Une très mauvaise idée.

Essai Porsche 718 Spyder RS : la nostalgie, camarade

Il convient, de toute urgence, de consoler Cédric Pinatel. Le bougre a pris le volant de la der des ders : la Porsche 718 Spyder RS, celui qui, sous le nom de Boxster, a entamé, il y a 27 ans, le chapitre des roadsters pas trop chers de Stuffenhausen. La nouvelle version est donc aussi la dernière avant la bascule vers le tout électrique, et l'essayeur devient nostalgique et lyrique. Nostalgique, car il sait que les heures de sa monture sont comptées. Alors, il goûte ce dernier plaisir, et devient lyrique en reconnaissant le masochisme de ses goûts automobiles et de "la terrifiante sonorité s’échappant des prises d’admission et le plaisir de se prendre le vent dans la gueule".

Lancia et le retour du flou

Sur la photo, Pierre-Olivier Marie a beau être ravi, il est néanmoins resté un peu sur sa faim en s'en allant découvrir le futur de Lancia, dont on nous annonce le retour depuis 2021. Sur ce point, aucune déception, la marque italienne sera bien de retour l'an prochain. On sait même que la France aura droit à cette résurrection, avec un réseau de 25 shows rooms. Mais pour y présenter et y vendre quoi ? Pas le concept car au nom alambiqué et baptisé Pu+Ra HPE de la photo ci-dessus, mais la future Ypsilon, dont on ne sait pas grand-chose, sauf que ce ne sera pas un SUV, et qu'elle sera électrique mais aussi hybride C'est fort peu.

