L'actu de la semaine en photos - Peugeot renverse la table et Tesla est en feu

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, de la semaine sont à relire ou à découvrir, Mais après tout, le week-end est placé sous le signe de la détente et l'actu plus légère et plus insolite a également sa place ici. Ce menu hebdomadaire est, bien sûr, destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Peugeot casse le moule du 3008

Lorsque l'on est une marque automobile et que l'on dispose d'un modèle qui cartonne depuis des années, on est ultra-prudent au moment de le renouveler. Pas Peugeot. Au moment de lancer la troisième génération de son 3008, dont la deuxième s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires, le Lion a hésité et puis il a tranché : le petit nouveau sera radicalement différent. "Il nous a fallu casser le moule" a affirmé Jérome Boucheron, le directeur du produit Peugeot à Alan Froli. Résultat : le nouveau 3008 prend des allures de SUV coupé et en plus, il sera disponible dans trois versions électriques différentes dès son lancement, même si des moteurs thermiques, hybrides et PHEV restent au programme. Mieux : Peugeot annonce une autonomie de 700 km pour le modèle équipé de la batterie de 98 kWh. Coucou Tesla.

Volkswagen casse le rêve de l'électrique

Alors que Peugeot mise lourdement sur l'électrique, Volkswagen commence à déchanter. La gamme ID est l'une des plus complètes du marché, mais ses ventes ne sont pas à la hauteur des espérances de la marque, et les conséquences, surtout sociales pourraient être importantes. C'est le premier ministre de la Saxe Michael Kretschmer qui le déclare : "Nous étions fiers de ce qui se passait chez Volkswagen en Saxe avec l'électromobilité, mais on le voit : ce n'est finalement pas si réussi." Et de prévenir du risque de suppressions d'emplois qui pourraient intervenir dans les prochains temps. Car le groupe emploie 11 000 personnes pour la fabrication de ses VW, Audi et Cupra dans ce seul Land. Volkswagen a été l'un des premiers à miser sur l'électrique après le dieselgate, mais nul n'est prophète dans son pays.



Les écolos radicaux n'aiment pas Tesla

Loin de l'activisme pacifique de Greenpeace au récent salon de Munich, l'action de ce groupuscule à Francfort est aussi obscure que violent. Dans la nuit du 12 septembre, un commando a mis le feu à 15 Tesla rassemblées sur le parking du show room de la marque à Francfort. Une opération revendiquée un peu plus tard par l'entremise d'un communiqué plutôt brumeuse, expliquant que "Tesla incarne parfaitement l’idéologie du capitalisme vert et la continuité de la destruction mondiale et coloniale.".

Voitures chinoises, l'Europe se rebiffe

La commission européenne est en plein casse-tête : comment lutter contre l'invasion des constructeurs chinois sur le vieux continent, alors que les constructeurs européens font le siège de Bruxelles et lui demandent d'intervenir. Or, l'UE a signé les accords de libre-échange de l'OMC et refuse de revenir sur ces textes qui lui interdisent de prendre des mesures classiques de protectionnisme. Mais Ursula Ven der Leyen, la présidente de la Commission européenne a peut-être une idée.

Les marques chinoises bénéficieraient de subventions de leur gouvernement, ce qui serait considéré comme une triche dans un marché totalement concurrentiel. Or, si l'un des partenaires triche, l'autre pourrait en faire autant sans crainte. Et l'Europe pourrait restreindre l'arrivée chinoise sur son continent. Sauf que Bruxelles a ordonné une enquête de 13 mois pour tirer l'affaire au clair. Plus d'un an donc avant qu'une décision ne soit prise, et quelque temps de plus pour qu'elle soit appliquée. D'ici là, MG, Byd et consorts ont encore quelques beaux jours et parts de marché devant eux.

En thermique, Soheil Ayari rit

Les voitures électriques sont d'actualité à Sochaux, Francfort et Bruxelles. Mais à la Ferté Gaucher, c'est au volant d'une thermique que Soheil Ayari s'est illustré pour Caradisiac. la BMW M2 est une sportive essence qui, en 2023, semble déjà appartenir à l'histoire avec les 460 ch de son 6 cylindres à plat et à double turbo, ses 460 ch et ses 500 Nm. Mais cette histoire a donné le sourire à notre pilote. Un dernier tour avant la fin du ronronnement rageur ?

