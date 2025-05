L’administration Trump s’en prend désormais au… Stop and Start !

Le Président américain et son administration apportent son lot de surprises quotidiennement ou presque. La dernière en date concernant l’automobile est à peine croyable. Elle est signée de la part de Lee Zeldin, administrateur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), qui déclare vouloir supprimer les aides gouvernementales envers les constructeurs qui équipent leurs véhicules du système Stop and Start.

Il s’est ainsi directement exprimé sur le réseau X : « Concernant la technologie start/stop : votre voiture s’arrête à chaque feu rouge pour que les entreprises remportent un trophée de participation climatique. L’EPA l’a approuvée, mais tout le monde la déteste, alors on y remédie ».

Comme souvent avec l’administration Trump, cette annonce n’est pas suivie de détails, à savoir si cette technologie sera totalement supprimée pour les futurs véhicules.

Quelle motivation ?

La motivation de Lee Zeldin, qui a déclaré lors de sa prise de fonction « revitaliser l’industrie automobile » tout en « protégeant l’accès à un air et à une eau plus propres » semble être économique. Depuis les années 2010, des crédits sont alloués aux constructeurs qui utilisent ce système. Il s’agit de "droit à polluer" afin de compenser la vente de véhicules plus polluants. Elle pourrait aussi venir tout simplement des retours d’utilisateurs qui se plaignent sur les réseaux de son fonctionnement et de son faible impact sur la consommation.

Même si le Stop and Start a vu le jour dans les années 80, il s’est développé au début des années 2000 avec à la clé un gain de consommation de l’ordre de 5 % en usage urbain, un chiffre que l'Agence pour la protection de l'environnement indique elle-même. Depuis, cette technologie a évolué, est devenue plus pertinente et équipe désormais tous les véhicules, ou presque, en Europe. Elle fait désormais partie intégrante de l’hybridation, dans les systèmes les plus simples comme ceux qui utilisent une architecture 48V. Aux États-Unis, le taux d'équipement est passé de 1 % en 2012 à 45 % en 2021, toujours selon les données de l'EPA.