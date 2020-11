L'alliance Renault-Nissan dément vouloir vendre Mitsubishi

La chaîne télévisée de Bloomberg lançait ces dernières heures une bombe : Nissan serait en train de discuter de la vente de ses parts chez Mitsubishi. On parle ici de 34 % du capital du constructeur japonais, et l'interlocuteur de Bloomberg à Tokyo, qui ne cite aucune source, parle d'une conjoncture spécifique menant à cette conclusion. L'affaire Ghosn, d'abord, qui a été problématique pour Mitsubishi, alors intégré dans l'Alliance Renault-Nissan. S'en sont suivies des difficultés importantes pour la marque aux diamants, qui peine à retrouver une bonne dynamique. Nous l'avons d'ailleurs vu avec la réduction des activités en Europe récemment.

Et puis, il y a Nissan, qui affiche des pertes non négligeables et qui pourrait profiter de cette vente pour retrouver du cash. La marque a déjà prévu de fermer son usine espagnole, où est notamment produit le Navara. Bloomberg parle d'ailleurs d'investisseurs tels que le conglomérat Mitsubishi Corporation, qui serait déjà intéressé par le rachat de Mitsubishi Motors.

Mais cette rumeur importante, qui ramènerait du coup l'alliance à 2 constructeurs, n'a pas tardé à faire réagir Mitsubishi et Nissan. Le premier explique que ces informations ne sont pas fondées, et le second précise que les parts dans Mitsubishi ne sont pas à vendre. D'ailleurs, Mitsubishi seul serait bien dans l'embarras, sans soutien d'un grand groupe et sans partage de technologies, à une période où il ne reste plus vraiment de constructeur totalement indépendant. Pour l'Alliance, l'apport de Mitsubishi permet de faire gonfler les ventes mondiales de plus d'un million d'unités par an.

Il faut en tout cas signaler que les rumeurs sur l'avenir de l'Alliance vont bon train depuis la bérézina "Carlos Ghosn". La réorganisation d'une partie de la direction de Nissan, le renouvellement des responsables chez Renault et la gestion du cas Mitsubishi pour l'avenir sont autant de données à prendre en compte dans une alliance bien vivante, mais probablement aussi très instable.