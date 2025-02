L'Alpine A390 sera un très gros cadeau d'anniversaire électrique

a Société des automobiles Alpine a officiellement été créée le 22 juin 1955 par Jean Rédélé dont les premières autos utilisaient des pièces Renault, avec une philosophie de conception tournée vers l’efficacité sportive absolue. Rachetée par Renault en 1973 puis arrêtée par la marque au losange en 1995, Alpine est devenue la division sportive du groupe avec sa fabuleuse A110 lancée en 2017, puis l’intégration de tous les programmes sportifs du groupe Renault sur circuit et la création d’une gamme complète de véhicules électriques (dont la citadine A290 est le premier membre).

En 2025, Alpine fêtera ainsi ses 70 ans d’une carrière mouvementée et le groupe Renault fêtera ça à Dieppe du 30 mai au 1er juin. Et juste avant cela, la marque lèvera le voile sur la version de série de son premier SUV électrique l’A390. Ce dernier se montrera officiellement le 27 mai 2025.

Proche du concept-car

Pour rappel, l’A390 s’est d’abord montré dans une version « show-car » à l’occasion du dernier Mondial de l’Automobile de Paris 2024. Comme on peut le voir sur la première image publiée par Alpine montrant la signature lumineuse de la face avant du modèle, sa version définitive restera proche du concept-car de l’année dernière. Il n’y aura pas les optiques rondes de l’A110 !

La voiture reprendra la plateforme utilisée par les Scénic E-Tech Electric et autres Nissan Ariya, mais avec une mise au point entièrement gérée par Alpine et une puissance qui devrait dépasser largement les 300 chevaux. L’A390 devrait se positionner au-dessous du Porsche Macan Electric actuel sachant que des modèles plus gros sont prévus pour un peu plus tard. Sa commercialisation démarrera avant la fin de l’année 2025.