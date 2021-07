L'amour des constructeurs pour le "black"

Depuis déjà quelques années, une tendance s'installe en Europe : la série spéciale. A une époque, une Golf "Match", ça parlait. Une Peugeot 205 Rolland Garros, aussi, tout comme une 106 Quiksilver. Mais aujourd'hui, elles s'enchaînent sans jamais marquer les esprits. Ce sont surtout des "outils" dont les constructeurs se servent pour relancer un peu l'intérêt et l'actualité sur une auto, placer quelques équipements en série et offrir, il est vrai, un avantage client en termes de budget.

Les marques ont toutefois laissé leur imagination au placard. Ou bien se sont-elles entendues autour d'une table quelque part au milieu des années 2000 ? Difficile à dire. Toujours est-il que le "black" est devenu tendance, au point qu'il s'impose totalement à chaque sortie de série spéciale. Voici justement un récapitulatif des dernières séries spéciales concoctées par les constructeurs ces derniers temps. Vous pouvez observer qu'il n'y a pas de règle particulière : cela touche tout le monde, du low cost dit "essentiel" au très haut de gamme.

D'où vient cette passion pour le noir, et plus précisément pour le mot "Black" ? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans les critères d'achat des automobilistes. Le noir est en effet la seconde teinte la plus choisie dans le monde après le blanc et avant le gris. Mais pourquoi pas le blanc, dans ce cas là, qui est la couleur la plus choisie ? Probablement parce que beaucoup associent le blanc au véhicule utilitaire, qui pèse évidemment dans la balance. Mais aussi parce que le noir renvoie une impression d'élégance.

Avec la vague des électriques déjà là et à venir, parions ainsi sur une décennie placée sous le signe des "Blue Edition" et "Green Collection".