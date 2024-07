L'antédiluvien Toyota Land Cruiser J70 renonce à son V8

La dernière fois que vous avez vu l’un de ces Toyota Land Cruiser-là, c’était peut-être lors de l’enlèvement de votre voiture dans une rue de Paris par une dépanneuse (il était très prisé dans sa version châssis-cabine par les professionnels de ce genre d’activité). Lancé pour la première mouture en 1984, le Land Cruiser de la génération J70 a quitté depuis longtemps le marché européen.

Il est pourtant toujours vendu dans certains marchés comme le Japon ou l’Australie, avec dans ce dernier cas une version très spéciale proposée aux amateurs de mécaniques généreuses au pays de Kylie Minogue et Daniel Ricciardo : un gros V8 turbo-diesel de 4,5 litres, développant la respectable puissance de 205 chevaux pour 430 Nm de couple maximum.

La fin du V8

Mais c’est la fin de ce Land Cruiser à l’ancienne doté d’un cœur gros comme ça. Compte tenu de l’évolution des normes (même en Australie) et des besoins de la clientèle, Toyota supprime cette motorisation du catalogue du modèle dans le pays. Il ne reste plus que le quatre cylindres turbo-diesel de 2,8 litres, développant 203 chevaux et 500 Nm de couple maximum. Oui, ce « modeste » quatre cylindres est de toute façon plus performant que le V8 !

A noter que Toyota continuera tout de même de produire le Land Cruiser J70 V8 en Australie jusqu’à l’année prochaine pour honorer toutes les commandes passées. Ensuite, ce V8 disparaîtra mais pas le vieux Land Cruiser, qui doit encore continuer sa carrière quelques années de plus. Chez nous, ce Land Cruiser a fait peau neuve et coûte une véritable fortune.