En bref Berline 3 volumes

Restylage

À partir de 36 780 €

Vendue 565 € de plus, l’A3 berline partage de nombreux éléments avec l’A3 Sportback, que ce soit la face avant, le traitement des flancs et enfin les feux arrière. La différence principale se situe au niveau de la partie arrière avec une ligne de toit plongeante qui se termine sur une malle. Le porte-à-faux arrière s’étire aussi d’une bonne quinzaine de centimètres par rapport à la Sportback.

dailymotion L'Audi A3 berline peut faire malle à la concurrence

Ce millésime 2024 profite des mêmes évolutions, discrètes, apportées à la famille A3. Cela se traduit par une face avant légèrement revue enrichie d’optiques à quatre types de signatures LED de série (Matrix optionnels à 850 €), d’un bouclier redessiné et d’une calandre à la structure modifiée. Le modèle se pare aussi de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes (17’’ de série et 19’’ optionnelles). Rien de bien révolutionnaire.

A bord, on note quelques améliorations mais elles sont tout aussi discrètes. Le design du levier de vitesses change, tout comme l’habillage des grilles d’aération. L’éclairage d’ambiance gagne de nouvelles parties de l’habitacle, il y a deux nouveaux ports USB-C de série à l’arrière et l’auto conserve son combiné d’instrumentation numérique ainsi que son écran tactile central de 10,1 pouces.

Ce n'est pas ce que l'on fait de plus joyeux, mais l’ensemble respire la qualité, même si Audi nous a habitués à un peu mieux, surtout au niveau des plastiques de contre-porte. L’A3 se veut aussi plus connectée avec l’apparition d’un Store et d’applications téléchargeables ou encore la possibilité, pour le client, d’acheter des options pour un mois, un an ou pour toujours (régulateur adaptatif, lecture des panneaux, navigation ou assistant des feux de route).

La ligne de toit plongeante nécessite forcément quelques concessions pour les passagers mais cela reste acceptable. Pour ce qui est du volume de coffre (425 litres), la berline offre 45 litres de plus que la Sportback mais l'accès et la hauteur de chargement sont moins pratiques que sur la version à hayon.