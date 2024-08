L'Audi A3 berline peut faire malle à la concurrence

La gamme de l’A3 Berline s'articule autour de trois niveaux de finitions.

Dès la finition d'appel Design, la compacte offre 6 airbags, clim auto., jantes alliage 17’’, écran central tactile avec navigation intégrée + réplication des smartphones, instrumentation numérique, rétro intérieur jour / nuit auto, rétros extérieurs dégivrants et rabattables électriquement, 4 ports USB et système park assist auto. avec radars AV/AR, entre autres.

Pour 1 300 € supplémentaires, la finition Business Executive ajoute projecteurs LED, caméra de recul et système audio plus élaboré. Contrairement à ce que son appellation suggère, elle est bel et bien accessible aux particuliers.

Enfin, réclamant encore une soulte de 3 650 €, la S line offre d'emblée accès mains libres, kit carrosserie, jantes 18", éclairage d’ambiance multicolore, feux arrière à LED avec clignotants dynamiques, sièges sport (photo), applications intérieures look alu, pédalier inox, volant en cuir perforé et couture contrastée, et ciel de toit noir, notamment.

Le point techno : des options activables à distance L’A3 inaugure des fonctions individuelles d'infodivertissement et de confort activables à distance. Ces dernière peuvent être ajoutées en ligne via l'appli myAudi, même après l'achat du véhicule. Parmi les autres fonctions figurent le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de feux de route et la possibilité d'étendre le système de climatisation de série avec une climatisation confort à deux zones. Toutes ces fonctions peuvent être commandées pour un mois, six mois, un an, trois ans ou de manière permanente, en fonction des besoins du client.