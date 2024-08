L'Audi A3 berline peut faire malle à la concurrence

La concurrence : réduite

Avec ses 4 portes, sa malle et son statut premium, l'Audi A3 berline a seulement comme concurrentes les Mercedes Classe A berline et BMW Série 2 Gran Coupé. Face à l'étoile, le match est particulièrement serré au niveau des prestations, tant en matière d'habitabilité que d'équipements ou de motorisations, mais la berline aux anneaux tire son épingle du jeu en matière de tarif mais aussi de rapport prix/équipements. Notamment grâce à sa version d’accès équipée d’un moteur de 116 ch, un niveau de puissance non proposé chez la concurrence. La BMW Série 2 Gran coupé, en fin de carrière, est pénalisée par son faible espace aux places arrière. Elle conserve toutefois quelques atouts comme des prix quasiment équivalents et une tenue de route engageante. La bavaroise sera remplacée en 2025.

À retenir : une carte à jouer

On comprend pourquoi cette version berline est appréciée des clients. Elle allie un look séduisant, façon A4 en réduction, sans trop sacrifier les aspects pratiques de la version Sportback 5 portes. Sa silhouette un peu plus aérodynamique et cette motorisation à hybridation légère permettent de consommer un peu moins. Le tout sans trop faire flamber la facture car le surcoût est d’un peu plus de 500 €. Comparée à ses deux concurrentes, les Mercedes Classe A berline et BMW Série 2 gran Coupé, l’A3 se veut plus attractive d’environ 2 000 € à motorisation et finition équivalentes.

Caradisiac a aimé

Le surcoût de la carrosserie modéré

Le design séduisant

L'espace aux places arrière préservé

Le comportement routier plaisant

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix en augmentation

Le manque de peps du moteur 1.5 Tsi 150 ch

Les plastiques bas de gamme des habillages de portes et de la calandre