L'Audi A3 berline peut faire malle à la concurrence

La berline a droit aux mêmes motorisations que l’A3 Sportback, avec en entrée de gamme un 3 cylindres essence, 1.0 TFSi de 116 ch associé à un alterno-démarreur de 48 V suivi par un 4 cylindres essence de 150 ch également micro-hybridé. Ce 1.5 TSi (119 à 128 g/km), à l’essai aujourd’hui est bien connu dans le groupe Volkswagen. Il devrait s’adjuger le gros des ventes.

Il est secondé par un diesel 2.0 TDi de 150 ch (126 à 136 g/km) et enfin par la bouillonnante version S3 équipée d’un 2.0 de 333 ch et d’une transmission quattro, malheureusement lourdement pénalisée par le malus écologique (environ 35 000 €). D’ici la fin de l’année, l’A3 berline pourra recevoir deux autres motorisations hybrides rechargeables de 204 et 245 ch, capables d’afficher près de 130 km d’autonomie électrique avec une batterie de 25,7 kWh bruts.

Le 35 TSi de notre véhicule d’essai est exclusivement livré avec une boîte auto S tronic à 7 rapports. On apprécie sa sonorité discrète et sa souplesse d’usage. Notamment en ville où la conduite se veut très agréable. La silhouette un peu plus aérodynamique de cette berline et la micro-hybridation offrant une roue libre au lever de pied, permettent d’offrir des consommations correctes. Nous avons relevé une moyenne de 6,1 l/100 km sur notre parcours. Si les accélérations se montrent suffisantes pour nos routes, n’attendez pas plus de ce bloc, aux prestations neutres. Pas de peps, pas de folies mais en contrepartie un malus contenu (260 € au maximum en 2024).

Un châssis plein de ressources

Heureusement, le comportement dynamique apporte satisfaction. La direction se révèle rapide et agit sur un train avant vif et accrocheur. On apprécie le bon grip dynamique du châssis qui procure du plaisir. Le tout sans se départir d’un bon niveau de confort. Notre version équipée d’ un châssis sport rabaissé et de jantes de 19’’ s’avère vraiment vivable. Le tout sans suspensions pilotées.