Durant tout l'été, l'auto des voisins devient l'auto des enfants. Tout au long de cette série, nous allons interroger les jeunes générations, dont on nous répète qu'elles se désintéressent de l'automobile. Vrai ou faux ? Petits ou un peu plus grands, ils nous donnent leur avis, jugent l'auto de leurs parents, nous confient le nom de la voiture de leur rêve et s'expriment sur l'avenir de ce mode de transport.

Son truc, c'est les voitures de sport, qu'il collectionne et qui envahissent sa chambre et le salon. Porsche 911, Lamborghini Aventador, Audi R8 : toutes les marques prestigieuses sont représentées en version modélisée. Pourtant, dans le foyer du petit parisien de 9 ans, il n'y a pas de voiture. Il y a bien le Citroën C4 Picasso de papi et mamie, que sa maman ou son papa utilisent à l'occasion. Mais Nino ne l'apprécie que modérément. "Trop classique". Mais il le reconnaît : "on a une bonne vue".

dailymotion L'auto des petits experts - Nino (9 ans) rêve de suspensions électromagnétiques et de Tesla

Pour autant, s'il n'apprécie que moyennement le monospace de ses grands-parents, son conseil lorsqu'ils devront changer de voiture n'est pas déraisonnable. Il leur souhaite une auto "ni trop chère, ni pas assez chère". Et son choix se porte sur une Renault "électrique". Une Zoe, donc, à moins que d'ici là, la Megane E-tech électrique soit commercialisée. En revanche, si le budget à consacrer à la future auto n'était pas un souci, sa réponse est spontanée et immédiate : "une Tesla". Il n'est pas mais monté à bord de l'Américaine, mais il l'a vue et c'est un coup de foudre. En plus, elle est électrique et pour lui, "c'est plus stylé".

Mais pour lui, le genre stylé de l'avenir sera fort différent, et se traduira par l'absence de roues. Carrément. "Les voitures auront un système électromagnétique à la place". Pour leur permettre de voler ? "Oui, mais pas très haut". À une trentaine de centimètres du sol seulement. Ainsi Nino résout deux problèmes de l'industrie automobile : la tenue de route et le confort puisque, grâce à ce système, les imperfections de la route ne se ressentent absolument plus dans la voiture.

Un futur ingénieur pilote

Une idée que Nino pourrait bien être amené à développer quand il sera grand, puisqu'il se verrait bien ingénieur. Ses voitures seront hybrides ou électriques et autonomes. "Mais on pourra les conduire avec un volant si l'on veut". C'est mieux lorsque, comme lui, on se destine à une double carrière. Car en plus de concevoir les futures autos, il souhaite aussi les piloter. L'appel à Elon Musk est lancé : il disposera, dans quelques années, d'un ingénieur-pilote capable de révolutionner les suspensions de ses futures autos "trop stylées".