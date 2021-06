Renault Mégane électrique : voici à quoi elle ressemble

La nouvelle Mégane E-Tech électrique, aussi nommée MéganE (à prononcer Mégane-i), va entrer dans la phase finale de sa mise au point. 30 exemplaires de pré-série s'apprêtent à prendre la route, avec à leur volant des ingénieurs de Renault, qui pourront ainsi peaufiner les réglages.

Ces modèles seront recouverts d'un camouflage léger. Autant donc couper l'herbe sous le pied des chasseurs de scoop ! Avant de lâcher ces véhicules, Renault publie lui-même des photos. Une stratégie dont on a l'habitude avec d'autres marques, notamment BMW, mais inédite chez le Losange. Cette communication montre à quel point cette voiture est un lancement très important pour la marque !

Si le camouflage, composé d'un jeu de lignes qui fait écho au nouveau logo de la firme, perturbe le regard, en se concentrant un minimum, on découvre tout le look de la voiture. On en avait toutefois eu un bon avant-goût avec le concept-car Mégane eVision, présenté en octobre 2020. On retrouve sa silhouette, plus courte que celle de la Mégane thermique, et qui peut faire penser à une grosse Clio.

Ces images montrent la découpe définitive des optiques. Très fins, les phares sont complétés d'une inédite signature lumineuse en "Z". À l'arrière, les feux forment un bandeau reliant le nouveau logo de la marque. La MéganE sera le premier modèle à le recevoir.

Renault profite de ces images pour officialiser les premières caractéristiques techniques. Cette MéganE sera lancée avec un bloc électrique de 160 kW, soit 217 ch. Renault confirme la présence d'une batterie de 60 kWh, pour une autonomie de 450 km avec le nouveau cycle WLTP. La promesse de la marque était de faire un Paris-Lyon en un temps comparable à celui d'un modèle thermique. Il faudra sûrement profiter de la petite pause pour rajouter un peu d'autonomie via une borne rapide !

La MéganE sera fabriquée en France, à Douai. Les livraisons doivent commencer début 2022.