Quand on aime on ne compte pas. Éric aime beaucoup les Saab, et il en possède quatre "à une époque, j'en avais même cinq". Mais qu'est ce qui attire ce fan vers les voitures de Trollhätan, le fief de la marque disparue en 2011 ? Leur design particulier ? Leur ergonomie particulière aussi ? Un peu de tout cela, mais aussi, peut-être, leur inspiration d'origine aéronautique.

dailymotion L'auto des voisins - Éric et sa Saab 900 : une passion suédoise

Car Éric connaît l'histoire de "sa" marque suédoise sur le bout des doigts. "Au début, le gouvernement suédois avait besoin d'avions de combats. Mais à la fin de la deuxième guerre mondiale, il n'y avait plus aucune nécessité d'avoir recours à des chasseurs". Alors Saab s'est mis à fabriquer des voitures, "sauf que leurs concepteurs étaient toujours des avionneurs". Alors, comme pour sa 900 Turbo de 1984, ils ont créer la ligne en soufflerie et ont orienté les instruments vers le pilote-conducteur.

Une restauration de deux ans

Les ingénieurs suédois ont également soigné la fiabilité de leurs engins. Mais si l'auto d'Éric a l'air flambant neuve, ne nous y trompons pas. Lorsqu'il l'a acheté, en 2016, elle n'était pas vraiment dans cet état concours. "Je l'ai payé 5 000 euros à un ami. Mais quand je l'ai monté sur un pont, j'ai découvert la catastrophe". Le châssis était bien blaxonné, mais en mode cache-misère. Il a entièrement fait refaire son auto. Mais Éric le précise, son ami n'y était pour rien. Deux ans de travaux, et pas mal d'argent plus tard, lui ont redonné son allure d'origine.

Elle arbore toujours fièrement ses 155ch et l'équipement pléthorique, pour l'époque, de sa finition "luxe", que l'on reconnaît grâce à sa teinte bicolore. Car la Suédoise dispose de la clim, des vitres électriques, du régulateur, "et de sièges chauffants automatiques". Dès que la température descend en dessous de 14 degrés, le système, caché sous un cuir de très bonne facture, entre en marche. Pratique sous les frimas suédois. Pratiques, les boutons de commande surdimensionnés le sont aussi. "Car en hiver, en Suède, il fait froid et on met des moufles". On peut donc actionner les différents éléments sans ôter ses gants.

Mais si Éric est ravi de son auto, surtout depuis sa restauration, il déplore néanmoins une incongruité de la marque. Lorsqu'il est à recherche de pièces détachées pour sa 900 de 1984, il n'a aucun mal à les trouver. En revanche, en bon fan de Saab, il s'est offert une 9-.5 de 2011, la toute dernière produite par le constructeur avant la faillite. "Et pour elle c'est ultra-difficile de me fournir en pièces". En attendant que la marque revive un jour ? Une résurrection en laquelle plus grand monde ne croit.