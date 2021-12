L'auto des voisins : La première électrique de Vincent est aussi l'une des premières Kia EV6 en France

Certaines villes françaises sont plus accueillantes pour les voitures électriques que d'autres. C'est le cas de Rouen. "On a 154 points de recharges" a compté Vincent qui vit et travaille dans la métropole normande. Alors, pour cet agent immobilier qui sillonne les environs pour son travail comme pour ses loisirs, la voiture électrique devient une évidence. Mais laquelle choisir ? Il dispose d'une Ford Mondeo diesel et souhaite retrouver la même habitabilité et le même confort. Un SUV ? très peu pour lui : ce sera une Kia EV6.

Mais il ne l'a vue qu'en photo. "Heureusement, elle avait une cousine déjà commercialisée au moment de ma décision". C'est la Hyundai Ioniq 5, mécaniquement semblable. Et les essais réalisés par la presse automobile, dont Caradisiac, l'ont convaincu, comme le sérieux du groupe coréen. Mais pas le design de la cousine. "On dirait une grande Golf 2 avec de grosses roues". À l’inverse, la Kia le séduit. "Elle me rappelle les premières Audi A6 Allroad". Direction la concession Kia de Rouen. "Le vendeur a été honnête : il n'avait pas encore été formé à l'EV6 et n'y connaissait rien". Vincent passe outre et signe son bon de commande au mois de juillet. Près de quatre mois se passent et depuis quinze jours à peine, l'agent immobilier parcourt les routes normandes au volant de son auto qui fait se dévisser les têtes des Rouennais sur son passage.

Vincent a opté pour le moteur de base et la finition tout aussi basique. Sauf que cette notion n'a pas vraiment court chez Kia, et surtout pas sur son EV6. Car la version en question dispose de 229ch en propulsion et d'un équipement digne d'un avion Rafale. Maintien dans la voie, régulateur adaptatif, caméra de recul et deux énormes écrans de plus de 12 pouces qui trônent sur la planche de bord. Mais qu'est-ce que les finitions supérieures peuvent bien avoir en plus ? "Pas grand-chose. peut-être des simples radars sonores à l'avant, car étonnamment, je n'en ai pas". D'autant qu'il a remarqué que son nouveau vaisseau est plutôt grand (4,68 m) et aussi très large (1,88 m) "et il vaut mieux faire attention dans les petites ruelles". Une taille, et une largeur, qui a ses avantages : une aisance aux places avant remarquable et une habitabilité aux places arrière carrément démentielle que son fils de treize ans ne saurait démentir.

Mais quid de l'autonomie et de la recharge, cette question qui reste au cœur des inquiétudes des réfractaires à l'électrique ? "Je ne me suis jamais branché chez moi. J'ai suffisamment de bornes en ville pour ça et Kia m'a fourni une carte pour recharger à peu près partout pour pas cher du tout." Y compris sur le réseau Ionity dont le nouvel adepte compte bien profiter lors de ses futures escapades en vacances. "J'ai l'habitude de me rendre en Provence en été, à 800 km d'ici et d'après mes calculs, je ne dois rajouter qu'une heure de trajet". Des calculs que le prudent Vincent a d'ailleurs effectués avant de passer commande de sa voiture.

Un bilan financier positif

Prudent, il l'est également dans son achat, qui n'en est pas un pour l'instant. "J'ai pris une LOA sur 3 ans et 20 000 km par an. Pour voir. Je la rachèterai peut-être au bout du contrat". Il paie ainsi 405 euros par mois. Mais à quel tarif global s'est conclue son affaire ? L'auto était affichée à plus de 45 000 euros. "Mais pour obtenir le bonus écolo de 6 000 euros, il ne faut pas excéder 40 000 euros". Kia a accepté la remise pour passer sous la barre fatidique et voilà son EV6 descendue à moins de 35 000 euros, bonus déduit. Un prix avantageux pour des frais d'énergie ridicules et une police d'assurance qui ne l'est pas moins : "je paie moitié moins de prime qu'avec ma thermique". Si le bilan financier est donc plus que positif, reste à évaluer le bilan plaisir et praticité. Vincent dispose de trois longues années pour le livrer.