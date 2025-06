Vous l’aurez compris, cette série spéciale, qui augmente le tarif de 1 000 €, se base sur la version Iconic la mieux équipée.

Ainsi on trouvera, en plus des attributs esthétiques déjà décrits et des habituels équipements de sécurité active et passive, ainsi que des aides à la conduite obligatoires désormais (ESP, aide au freinage d’urgence, alerte de somnolence, lecture des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, aide au démarrage en côte, alerte de perte de pression des pneus, système e-call d’appel d’urgence automatique en cas d’accident), les éléments suivants :

- la conduite autonome de niveau 2

- l'alerte de véhicule dans l'angle mort

- l'alerte de trafic arrière

- la climatisation automatique

- les jantes alliage 18 pouces

- l'instrumentation 10 pouces + le système multimédia 10 pouces OpenR Link avec Google intégré (+ planificateur d'itinéraire)

- la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil

- les réglages des modes de conduite multi-sense

- les sièges avant électriques et chauffants

- la caméra de recul avec radars avant et arrière

- le parking mains-libres

- l'assistant maintien dans la voie, les feux de route automatiques

- le chargeur de smartphone par induction

- les vitres arrière surteintées

- les rétroviseurs électriques dégivrants

- la pompe à chaleur

- la recharge bidirectionnelle (V2G)