Difficile de comparer une série spéciale suréquipée et à la présentation spécifique, avec d’autres modèles plus classiques. Reste que la petite Renault est vraiment très chère dans l’absolu. Heureusement que ses prestations sont en rapport. Les Citroën E-C3, Fiat Grande Panda, bien moins chères, ne peuvent lutter en matière de performance, d’agrément, et de qualité de présentation et de finition. Mais elles rendent au final de bons services par rapport à leur tarif presque 10 000 € moins élevé.

Finalement, la concurrente la plus frontale à cette R5 serait la Lancia Ypsilon, qui évolue dans des sphères de tarif encore plus élevées (+ 2 000 €) et se veut chic également. Mais il faut aimer son style. Enfin la E-208 n’est pas vraiment "chic", mais ses prestations se rapprochent, voire dépassent celles de la R5 dans certains domaines (habitabilité, autonomie), pour un prix légèrement supérieur.

A retenir : jeu, set, mais pas forcément match

Oui, cette série spéciale Roland Garros ajoute un petit quelque chose à la R5. La présentation spécifique n’est pas désagréable, au contraire, et justifie la hausse de prix. Mais on arrive à des niveaux tout de même très élevés pour une citadine de 3,92 m incapable de parcourir plus de 400 km.

Le Made in France, c’est bien, les référence à un prestigieux tournoi aussi, mais une finition Iconic en offre presque autant, et permet d’économiser x xxx €, tout en proposant exactement les mêmes prestations routières.

Et face à la concurrence, le tarif pique un peu. Alors disons que cette R5 roland Garros gagne le jeu, le set, mais peut-être pas tout à fait le match, sauf à vouloir vraiment un peu d’exclusivité.

Caradisiac a aimé

La présentation spécifique pas désagréable

L'agrément de conduite

Les performances

La maniabilité

Le système multimédia Android Automotive OS facile à utiliser

L'équipement complet Caradisiac n'a pas aimé Le prix encore plus élevé que les autres versions (certes justifié)

L'espace à l'arrière

L'amortissement un peu raide

L'autonomie autoroutière toujours un peu faible

Le mode B (meilleure récupération d'énergie à la décélération) accessible uniquement via le comodo du sélecteur de marche.