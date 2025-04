Opel Frontera Electric : flacon différent mais même manque d'ivresse

La gamme du Frontera Electric est on ne peut plus simple. Il n'existe que deux niveaux de finition. L'entrée de gamme Edition, et le haut de gamme GS. C'est une finition de moins que le Citroën E-C3 Aircross, dont l'entrée de gamme "You" n'a pas d'équivalent chez Opel. En effet, on peut considérer que la Edition se compare au milieu de gamme Citroën "Plus".

Du coup, pour une entrée de gamme, la Edition n'est pas si mal dotée, même si on reste dans des équipements essentiels. Ainsi, pour 29 000 € (hors promotion actuelle qui met cette finition à 27 330 €), on trouve : le combiné d'instrumentation numérique 10 pouces, la station d'accueil pour smartphone, la climatisation manuelle, les 4 vitres électriques, le volant réglable en hauteur et profondeur, l'aide au stationnement arrière, les phares à LED avec allumage automatique des feux de route, l'aide au maintien dans la voie, l'aide au freinage automatique d'urgence, la lecture des panneaux routiers, l'alerte de vigilance du conducteur, le régulateur/limiteur de vitesse, le frein de parking électrique, les jantes acier de 16 pouces avec enjoliveurs bi-ton. Pour la blague, Opel indique aussi que le "coffre" est inclut dans les équipements de série.

Pour 2 500 € de plus, la finition GS incorpore : l'écran multimédia tactile de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le pack Techno (qu'on peut prendre en option sur Edition pour 1 200 € : radio DAB, chargeur de smartphone par induction, caméra de recul, accoudoir central avec rangement, volant en similicuir vegan), la climatisation automatique, le rétroviseur intérieur électrochrome, les rétroviseurs extérieurs rabattables et dégivrants, la sellerie "Intelli-seats" en matériaux recyclés avec soutien lombaire, les feux arrière à LED, les vitres surteintées, le toit contrasté noir, les sabots de protection argentés, et les jantes alliage 17 pouces diamantées.

C'est selon nous ce haut de gamme qui présente le meilleur rapport prix/équipement.

On peut par ailleurs choisir en option le chargeur embarqué 11 kW au lieu 7,4 kW (400 €), le pack Style (500 €, sur Edition seulement, avec toit blanc, jantes blanches en acier et barres de toit noires), le pack Confort GS (sur GS uniquement, 1 000 €, avec barres de toit noires, sièges chauffants, volant chauffant, et pare-brise chauffant).