Opel Frontera Electric : flacon différent mais même manque d'ivresse

Le Frontera, en version électrique, débarque dans une catégorie qui se remplit petit à petit. Bien sûr, il se compare en premier lieu à son cousin technique le Citroën C3 Aircross, dont les prestations sont strictement équivalentes, à l'exception d'un confort supérieur. Le prix du Citroën est plus petit en entrée de gamme mais pour une finition dépouillée. Le milieu de gamme est à prix équivalent à l'entrée de gamme de l'Opel. Son rapport prix/prestations est d'ailleurs équivalent, ce sera plutôt une affaire de goût et d'esthétique. Par ailleurs, on connaît bien sûr le Peugeot E-2008, meilleur en tout point (autonomie, finition, équipement, dynamisme), mais il débute 7 000 € plus cher !

Même punition face au Kia EV3 ou au Hyundai Kona, qui démarre autour de 36 000 € et montent bien plus cher encore, jusqu'à 46 000 €. Mais ils sont plus puissants, embarquent des batteries plus costaudes et donc ont un meilleur rayon d'action. Tout cela a un prix.

Le concurrent peut-être le mieux placé serait encore le tout dernier Ford Puma Gen-e. Plus puissant (168 ch) et performant, avec une batterie comparable (43 kWh) mais une meilleure autonomie annoncée (364 km), il est un peu moins cher que les autres, mais reste vendu à partir de 34 000 €, soit toujours 5 000 € de plus que le Frontera. Cela dit, à équipement équivalent, soit face à la finition GS du Frontera, le surcoût n'est plus que de 2 500 €.

Arrivera bientôt également le MG S5 EV, plus grand encore (4,48 m) mais dont les tarifs pourraient s'aligner.

À retenir : il fait le job, sans passion aucune

Le Frontera, outre qu'il n'a plus rien du baroudeur qu'était son ancêtre, ne dégage aujourd'hui aucune émotion à la conduite. Et encore moins lorsqu'il s'agit de cette version électrique. Il fait tout moyennement bien, voire un peu moins. Temps de recharge étonnamment longs, autonomie réelle un peu juste en conduite quotidienne (même si on le sait au départ), confort acoustique aussi moyen que son comportement routier, finition légère...

Reste que cela posé, il faut se pencher sur son tarif, pour le coup hyper canon dans la catégorie. C'est bien simple, à part le Citroën E-C3 Aircross, qui lui sert de base, et qui évolue logiquement dans les mêmes sphères tarifaires, le Frontera électrique n'a aucune concurrence.

On se souvient alors qu'il propose tout de même un grand volume de coffre, une habitabilité gigantesque aux places arrière, et qu'en finition GS à 31 500 €, il ne lui manque vraiment rien d'essentiel en équipement. Du coup, la conclusion, c'est que c'est une proposition pragmatique, qui pourra séduire des clients tentés par l'achat de leur premier modèle électrique, à budget serré, et qui retrouveront leurs marques plus facilement dans un Frontera que dans un Citroën C3 Aircross, de par son habitacle plus traditionnel.

Du coup, même avec une notation plutôt basse, notre jugement n'est au final pas si mauvais. C'est juste que le prix n'est qu'un seul critère parmi plein d'autres. Mais s’il est essentiel pour vous, il va peser lourd.

Caradisiac a aimé

Les tarifs hyper contenus

L'habitabilité arrière géante

Le volume de coffre confortable

Les performances correctes

Un meilleur dynamisme que son cousin le E-C3 Aircross

L'ergonomie simple (multimédia et auto dans son ensemble) Caradisiac n'a pas aimé Comportement plus dynamique mais encore un peu flou et pataud

Les sifflements électriques en provenance du moteur

La commande de "sélecteur de marche" agaçante

Les sièges que leur dessin rend inconfortable

Le rétroviseur trop présent dans le champ de vision

L'autonomie réelle un peu juste avec cette batterie de 44 kWh

L'impossibilité d'avoir 7 places avec cette version électrique

La qualité de finition légère mais en rapport avec le prix demandé.