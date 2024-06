L’étrange « nouvelle » Dacia Logan française

Première Dacia de l’ère Renault, la Logan est arrivée pour la première fois sur le marché français en 2005 à un prix défiant toute concurrence. La berline low-cost a ensuite fait peau neuve à deux reprises, mais elle est tombée dans l’oubli chez nous où la clientèle préfère largement sa sœur citadine la Sandero et l’incontournable SUV Duster (et le Jogger). A tel point que Dacia ne commercialise plus la Logan en France alors que le modèle existe toujours (dans sa troisième génération apparue en 2020 en même temps que la Sandero actuelle).

Il y a pourtant toujours une clientèle pour la berline roumaine chez nous si l’on se fie aux travaux de la société Borel. Spécialisée dans la conversion de moteurs à l’éthanol ou au GPL notamment, cette entreprise propose de vous vendre la Logan actuelle (neuve) avec une immatriculation française.

Disponible avec les moteurs essence et GPL de la gamme mais aussi avec des blocs adaptés au GPL, au GNV ou à l’éthanol par Borel, elle démarre à 15 710€ en finition Essential TCe 90 chevaux boîte manuelle 5 vitesses avec la climatisation. C’est sensiblement plus cher que la Sandero, sachant que cette dernière s’affiche à 15 000€ avec le même groupe motopropulseur en finition Expression plus haut de gamme. Mais alors, pourquoi préférer la Logan Borel aux Dacia « officielles » ?

Pour le coffre ?

Comme le rappellent les communicants de Borel sur leur page Facebook, la Dacia Logan possède toujours un plus grand coffre que la Sandero. Alors que cette dernière se contente de 328 litres, la Logan revendique 528 litres. Peut-être que c’est ce critère qui motiverait certains à opter pour la Logan et non pas un modèle Dacia du réseau officiel. A titre de comparaison, le Jogger encore plus habitable et spacieux se négocie à 20 200€ dans la finition Expression avec le moteur de 110 chevaux. La Logan de Borel reste donc sensiblement moins chère.