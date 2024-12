L’incroyable collection de Formule 1 de Bernie Ecclestone est à vendre

Bernie Ecclestone, qui a véritablement transformé la Formule 1 en restant à sa tête pendant une quarantaine d’années, a accumulé un nombre important de bolides. Des Formule 1 dont le pedigree et la qualité de leur état restent uniques au monde. Âgé aujourd’hui de 94 ans, l’homme a décidé de se séparer de ses modèles d'exception.

C’est ainsi que 69 modèles seront vendus par la société appartenant à Tom Hartley Junior, spécialisé dans la vente de voitures d’exception. Parmi les exemplaires mis en vente, on peut citer la 375 F1 d’Alberto Ascari, qui a remporté le Grand Prix d’Italie, la Ferrari Thin Wall Special, qui a été la première Ferrari à battre Alfa Romeo, la toute première 312 F1, qui est considérée comme la F1 la plus originale de l’époque, mais aussi des F1 de Michael Schumacher, Niki Lauda ou encore Mike Hawthorn.

On note également des bolides pilotés par Nelson Piquet, dont l’une a été utilisée pour des essais avec Ayrton Senna fin 1983. Une trentaine de Brabham et près de 17 Ferrari font partie du lot.

Le responsable de cette vente exceptionnelle a de quoi être fier : « aucune collection comme celle-ci n’a jamais été mise en vente, et personne au monde ne possède une collection de voitures de course comparable à celle de Bernie. C’est une excellente occasion pour un collectionneur avisé d’acquérir des voitures qui n’ont jamais été mises en vente auparavant, et il serait formidable de les voir à nouveau sur la piste ».

Pour le moment, les détails de la vente ne sont pas connus. Une telle vente s'adresse bien sûr à des gens fortunés, mais qui sont aussi mordus de Formule 1. Les prix de certaines F1 atteindront certainement des sommets, mais resteront aussi un secret bien gardé.